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У Карпатах до -22 та без опадів. Синоптики розповіли про погоду на завтра

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Україна, Четвер 09 лютого 2023 15:14
У Карпатах до -22 та без опадів. Синоптики розповіли про погоду на завтра Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 10 лютого, в Україні опади у вигляді дощу та снігу не очікуються. На більшій частині території температура опуститься до 14 градусів морозу, у Карпатах - до -22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Мінлива хмарність, без опадів.

Вітер та ожеледиця

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 9-14° морозу, у центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-22°, на крайньому півдні країни 3-8° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Карпатах до -22 та без опадів. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Як повідомлялось, 9 лютого в Україні прогнозувалась сонячна, але морозна погода. Синоптики попереджали, що на дорогах очікується ожеледиця.

Нагадаємо, морози почнуть спадати в Україні, починаючи з 11 лютого.

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