До 20 градусів морозу, але без снігу: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 9 лютого, в Україні буде сонячна, але морозна погода. Синоптики попереджають, що на дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні опадів не очікується. Погода буде сонячною, а на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть до -5 градусів, а вночі -10 -15 градусів. У Карпатах температура опуститься до -15 -20 градусів.

На півдні України вдень від -2 до +3, вночі від -6 до -11 градусів.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні малохмарно, снігу не прогнозується. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У столиці сьогодні вдень температура повітря очікується у межах від -1 до -3 градусів, вночі від -10 до -12 градусів.