До 20 градусів морозу, але без снігу: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 9 лютого, в Україні буде сонячна, але морозна погода. Синоптики попереджають, що на дорогах очікується ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в Україні опадів не очікується. Погода буде сонячною, а на дорогах місцями можлива ожеледиця.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть до -5 градусів, а вночі -10 -15 градусів. У Карпатах температура опуститься до -15 -20 градусів.
На півдні України вдень від -2 до +3, вночі від -6 до -11 градусів.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні малохмарно, снігу не прогнозується. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
У столиці сьогодні вдень температура повітря очікується у межах від -1 до -3 градусів, вночі від -10 до -12 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця зими.
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