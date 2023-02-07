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Синоптик розповіла, коли в Україні почнуть "стихати" морози

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Україна, Вівторок 07 лютого 2023 19:00
Синоптик розповіла, коли в Україні почнуть "стихати" морози Фото: синоптик розповіла, коли в Україні почнуть "стихати" морози (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Морози почнуть спадати в Україні, починаючи з 11 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Послаблення морозів у Києві передбачається орієнтовно з 11-12 лютого", - розповіла вона.

Що стосується всієї території України, то на думку Діденко, морози "передумають панувати" з 11-13 лютого.

Як повідомлялось, завтра, 8 лютого, в Україні буде прохолодна та хмарна погода. Проте снігу не прогнозується.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря січня у Києві склала -0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,9°С. Він увійшов у десятку найтепліших з 1881 року.

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