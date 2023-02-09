В Карпатах до -22 и без осадков. Синоптики рассказали о погоде на завтра

В пятницу, 10 февраля, в Украине осадки в виде дождя и снега не ожидаются. На большей части территории температура опустится до 14 градусов мороза, в Карпатах - до -22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Осадки

Облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер и гололедица

На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 9-14 ° мороза, в центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-22 °, на крайнем юге страны 3-8 ° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

Как сообщалось, 9 февраля в Украине прогнозировалась солнечная, но морозная погода. Синоптики предупреждали, что на дорогах ожидается гололедица.

Напомним, морозы начнут спадать в Украине, начиная с 11 февраля.