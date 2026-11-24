Ситуація на високогір'ї Карпат

Згідно з повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook, станом на 9 годину ранку вівторка, 24 листопада 2026 року, на горі Піп Іван було хмарно.

Вітер спостерігався північно-західний, зі швидкістю 7 м/с.

Температуру повітря зафіксували на рівні -13°С.

Виходячи з оприлюдненого рятувальниками фото, на високогір'ї лежить сніг. А видимість зранку була дуже обмежена.

Ситуація на горі Піп Іван зранку 24 листопада 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Івано-Франківська область

Прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області у Facebook попередила місцевих мешканців і гостей регіону, що погодні умови погіршуються.

Впродовж 24 листопада по Івано-Франківській області очікується:

значний сніг та мокрий сніг;

ожеледиця на дорогах.

Місцями можливі пориви північно-західного вітру - до 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили рятувальники.

Попередження Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області (інфографіка: facebook.com/dsns.if)

Кадрами, на яких можна побачити "білі мухи" в місті та засніжений пейзаж в області, діляться користувачі соціальних мереж.

Львівська область

Через перший відчутний сніг у Львові комунальники працювали всю ніч.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич розповів, що впродовж ночі комунальні служби всіх районів міста працювали в посиленому режимі.

"Прибирали сніг із доріг, щоб забезпечити проїзд транспорту та безпеку пішоходів", - уточнив посадовець.

Зранку, за його словами, роботи продовжуються:

розчищають тротуари, зупинки громадського транспорту та прибудинкові території;

посипають дороги протиожеледними сумішами.

"Водіїв просять бути уважними, дотримуватися безпечної швидкості та не залишати автомобілі вздовж магістральних вулиць, аби не перешкоджати роботі спецтехніки. Бережіть себе! На дорогах слизько", - підсумував Зінкевич.

Вінницька область

Перший сніг, за даними місцевих пабліків, випав зранку 24 листопада у Вінниці.

Київська область

Помітили сніг місцями і мешканці столичного регіону.

"Перший сніг випав у Києві, поки ми спали", - розповіли в одному з Telegram-каналів.

Кадрами снігу в місті поділились також інші місцеві пабліки.

"На ранок 24 листопада Київ присипало першим реальним снігом. Зима близько", - зауважили на сторінці "Життя Оболонь Київ" у Facebook і опублікували відповідні кадри.

Повідомляється, що пролітав сніг зранку вівторка і в місті Бровари Київської області.

В цілому, згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода по території Києва та Київської області впродовж вівторка очікується хмарна.

Ймовірний невеликий сніг. На дорогах подекуди - ожеледиця.