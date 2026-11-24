Ситуация на высокогорье Карпат

Согласно сообщению горных спасателей Прикарпатья в Facebook, по состоянию на 9 часов утра вторника, 24 ноября 2026 года, на горе Поп Иван было облачно.

Ветер наблюдался северо-западный, со скоростью 7 м/с.

Температуру воздуха зафиксировали на уровне -13°С.

Исходя из обнародованного спасателями фото, на высокогорье лежит снег. А видимость утром была очень ограничена.

Ситуация на горе Поп Иван утром 24 ноября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Ивано-Франковская область

Пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области в Facebook предупредила местных жителей и гостей региона, что погодные условия ухудшаются.

В течение 24 ноября по Ивано-Франковской области ожидается:

сильный снег и мокрый снег;

гололедица на дорогах.

Местами возможны порывы северо-западного ветра - до 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - уточнили спасатели.

Предупреждение Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области (инфографика: facebook.com/dsns.if)

Кадрами, на которых можно увидеть "белые мухи" в городе и заснеженный пейзаж в области, делятся пользователи социальных сетей.

Львовская область

Из-за первого ощутимого снега во Львове коммунальщики работали всю ночь.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич рассказал, что в течение ночи коммунальные службы всех районов города работали в усиленном режиме.

"Убирали снег с дорог, чтобы обеспечить проезд транспорта и безопасность пешеходов", - уточнил чиновник.

Утром, по его словам, работы продолжаются:

расчищают тротуары, остановки общественного транспорта и придомовые территории;

посыпают дороги противогололедными смесями.

"Водителей просят быть внимательными, соблюдать безопасную скорость и не оставлять автомобили вдоль магистральных улиц, чтобы не препятствовать работе спецтехники. Берегите себя! На дорогах скользко", - подытожил Зинкевич.

Винницкая область

Первый снег, по данным местных пабликов, выпал утром 24 ноября в Виннице.

Киевская область

Заметили снег местами и жители столичного региона.

"Первый снег выпал в Киеве, пока мы спали", - рассказали в одном из Telegram-каналов.

Кадрами снега в городе поделились другие местные паблики.

"На утро 24 ноября Киев присыпало первым реальным снегом. Зима близко", - отметили на странице "Життя Оболонь Київ" в Facebook и опубликовали соответствующие кадры.

Сообщается, что пролетал снег с утра вторника и в городе Бровары Киевской области.

В целом, согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода по территории Киева и Киевской области в течение вторника ожидается облачная.

Возможен небольшой снег. На дорогах кое-где - гололедица.