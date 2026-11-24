Погода в Украине ночью и утром 24 ноября напомнила жителям некоторых областей о настоящей зиме. Снег местами не просто пролетал, но и задерживался, поэтому коммунальщикам добавилось работы.
Подробнее о синоптической ситуации в горах и снеге в других регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно сообщению горных спасателей Прикарпатья в Facebook, по состоянию на 9 часов утра вторника, 24 ноября 2026 года, на горе Поп Иван было облачно.
Ветер наблюдался северо-западный, со скоростью 7 м/с.
Температуру воздуха зафиксировали на уровне -13°С.
Исходя из обнародованного спасателями фото, на высокогорье лежит снег. А видимость утром была очень ограничена.
Пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области в Facebook предупредила местных жителей и гостей региона, что погодные условия ухудшаются.
В течение 24 ноября по Ивано-Франковской области ожидается:
Местами возможны порывы северо-западного ветра - до 15-20 м/с.
"I уровень опасности, желтый", - уточнили спасатели.
Кадрами, на которых можно увидеть "белые мухи" в городе и заснеженный пейзаж в области, делятся пользователи социальных сетей.
Из-за первого ощутимого снега во Львове коммунальщики работали всю ночь.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич рассказал, что в течение ночи коммунальные службы всех районов города работали в усиленном режиме.
"Убирали снег с дорог, чтобы обеспечить проезд транспорта и безопасность пешеходов", - уточнил чиновник.
Утром, по его словам, работы продолжаются:
"Водителей просят быть внимательными, соблюдать безопасную скорость и не оставлять автомобили вдоль магистральных улиц, чтобы не препятствовать работе спецтехники. Берегите себя! На дорогах скользко", - подытожил Зинкевич.
Первый снег, по данным местных пабликов, выпал утром 24 ноября в Виннице.
Заметили снег местами и жители столичного региона.
"Первый снег выпал в Киеве, пока мы спали", - рассказали в одном из Telegram-каналов.
Кадрами снега в городе поделились другие местные паблики.
"На утро 24 ноября Киев присыпало первым реальным снегом. Зима близко", - отметили на странице "Життя Оболонь Київ" в Facebook и опубликовали соответствующие кадры.
Сообщается, что пролетал снег с утра вторника и в городе Бровары Киевской области.
В целом, согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода по территории Киева и Киевской области в течение вторника ожидается облачная.
Возможен небольшой снег. На дорогах кое-где - гололедица.
Напомним, ранее мы рассказывали о похолодании и снеге в Украине - как может измениться погода 24 ноября и где вероятен сильный мороз.
Кроме того, мы объясняли, как меняет микроклимат городов загрязнение воздуха.
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