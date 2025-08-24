UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Путіну не можна довіряти, він несе темряву, але його можна зупинити, - Карні

Фото: прем’єр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Канада добре розуміє уроки історії і не довіряє диктатору РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію урочистостей з нагоди Дня незалежності.

За словами Карні, справжній мир і безпека для України можливі лише за наявності надійних гарантій.

Він порівняв нинішню ситуацію з часами переговорів Рональда Рейгана з СРСР, коли його девізом було "довіряй, але перевіряй".

Він підкреслив, що Путін не Михайло Горбачов (експрезидент СРСР) і прагне імперії, а не реформ.

Прем’єр зазначив, що російський лідер неодноразово порушував свої обіцянки, від Мінських домовленостей до сьогодні, та несе відповідальність за тисячі загиблих і мільйони постраждалих.

"Він розв'язав цю страшну трагедію, яка забрала мільйони життів. Він тероризує ваше небо, загрожує вашим містам і викрав ваших дітей. Але Путіна можна зупинити, російська економіка слабшає", - заявив він.

Водночас Карні висловив упевненість, що Путіна можна зупинити: економіка Росії слабшає, країна дедалі більше ізолюється, тоді як союзники стають сильнішими та рішучішими.

Зазначимо, сьогодні, окрім канадського прем'єра, до Києва прибули спецпосланець США Кіт Келлог та міністри оборони низки країн-партнерів.

Нагадаємо,що у День Незалежності України прем’єр-міністр Канади Марк Карні вперше відвідав Київ. Він заявив про посилення підтримки України.

Крім того, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог приїхав до Києва у День незалежності, 24 серпня. Він взяв участь в урочистих заходах.

