RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Путину нельзя доверять, он несет тьму, но его можно остановить, - Карни

Фото: ремьер Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада хорошо понимает уроки истории и не доверяет диктатору РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию торжеств по случаю Дня независимости.

По словам Карни, настоящий мир и безопасность для Украины возможны только при наличии надежных гарантий.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с временами переговоров Рональда Рейгана с СССР, когда его девизом было "доверяй, но проверяй".

Он подчеркнул, что Путин не Михаил Горбачев (экс-президент СССР) и стремится к империи, а не реформам.

Премьер отметил, что российский лидер неоднократно нарушал свои обещания, от Минских договоренностей до сегодняшнего дня, и несет ответственность за тысячи погибших и миллионы пострадавших.

"Он развязал эту страшную трагедию, которая унесла миллионы жизней. Он терроризирует ваше небо, угрожает вашим городам и похитил ваших детей. Но Путина можно остановить, российская экономика слабеет", - заявил он.

В то же время Карни выразил уверенность, что Путина можно остановить: экономика России слабеет, страна все больше изолируется, тогда как союзники становятся сильнее и решительнее.

Отметим, сегодня, кроме канадского премьера, в Киев прибыли спецпосланник США Кит Келлог и министры обороны ряда стран-партнеров. 

Напомним,что в День Независимости Украины премьер-министр Канады Марк Карни впервые посетил Киев. Он заявил об усилении поддержки Украины.

Кроме того, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог приехал в Киев в День независимости, 24 августа. Он принял участие в торжественных мероприятиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинКанада