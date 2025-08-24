Путину нельзя доверять, он несет тьму, но его можно остановить, - Карни

По словам Карни, настоящий мир и безопасность для Украины возможны только при наличии надежных гарантий.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с временами переговоров Рональда Рейгана с СССР, когда его девизом было "доверяй, но проверяй".

Он подчеркнул, что Путин не Михаил Горбачев (экс-президент СССР) и стремится к империи, а не реформам.

Премьер отметил, что российский лидер неоднократно нарушал свои обещания, от Минских договоренностей до сегодняшнего дня, и несет ответственность за тысячи погибших и миллионы пострадавших.

"Он развязал эту страшную трагедию, которая унесла миллионы жизней. Он терроризирует ваше небо, угрожает вашим городам и похитил ваших детей. Но Путина можно остановить, российская экономика слабеет", - заявил он.

В то же время Карни выразил уверенность, что Путина можно остановить: экономика России слабеет, страна все больше изолируется, тогда как союзники становятся сильнее и решительнее.

Отметим, сегодня, кроме канадского премьера, в Киев прибыли спецпосланник США Кит Келлог и министры обороны ряда стран-партнеров.