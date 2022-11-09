Карма чи інсценування? Ким був і як загинув херсонський гауляйтер Стремоусов

Сьогодні, 9 листопада 2022 року, загинув Кирило Стремоусов - заступник так званого "тимчасово виконуючого обов'язки губернатора" Херсонської області. Інформацію щодо його смерті підтвердила окупаційна адміністрація.

На відміну від багатьох колаборантів на захоплених територіях Стремоусов не встиг відзначитись у політиці, а був простим шанувальником ідей "русского мира". Його біографія багата на все - він був активістом, захоплювався езотерикою, потрапив у секту, стріляв у людей, бив поліцейського, заснував нібито журналістське видання і роздавав посвідчення всім охочим.

Проросійський активіст

Стремоусов народився на Донеччині, вищу освіту здобув у Тернопільській академії народного господарства. Протягом п'яти років володів фірмою, яка займалася продажем кормів для риб за кордоном. Пізніше очолював Генічеську рибну інспекцію, 2007 року обійняв керівну посаду у Київському комітеті рибного господарства. За два роки заснував інформаційне агентство "Таврія-Ньюс" у Херсоні.

Після подорожі до США захопився езотерикою і став членом проросійської секти "Концепція громадської безпеки". Ця конспірологічна організація поєднувала ідеї російського націоналізму та язичництва, однією з її цілей було створення "єдиної східнослов'янської держави".

Фото: Кирило Стремоусов був проросійським активістом та прихильником антимайдану (росЗМІ)

Актив цієї секти брав участь у херсонському антимайдані. У грудні 2013 року Стремоусов зареєстрував рух "За президента України", який надавав публічну підтримку Віктору Януковичу. Тоді він заявляв про нібито особисте спілкування з Януковичем і навіть ходив з його портретом на засідання міської ради.

Крім того, Стремоусов мав зв'язки з організацією "Український вибір" Віктора Медведчука.

Скандали

У 2010 році Стремоусов піднімав протести на херсонському заводі імені Петровського, внаслідок яких профспілка захоплювала підприємство за допомогою представників лівих сил. Після цього у 2013 році організував пробіг "Дякую за перемогу" під прапорами ультраправих російських націоналістів.

Навесні 2014 року був організатором проросійського мітингу в Херсоні та заявляв про наміри захопити адміністративні будівлі та проголосити створення так званої "Херсонської народної республіки".

У лютому 2017 року побив поліцейського, того ж місяця разом з кількома чоловіками увірвався до кабінету мера Херсона, вивів його на вулицю та повалив на тротуар. За словами Стремоусова, "активісти" хотіли таким чином провчити міського голову та змусити розчистити вулиці від ожеледиці.

У квітні 2018 року група молодих осіб напала на працівників Служби безпеки України у Херсоні. На чолі нападників був Стремоусов, він намагався звільнити капітана затриманого в Азовському морі російського судна "Норд".

А у січні 2019 року був учасником інциденту зі стріляниною у прес-клубі газети "Новий день". За словами очевидців, Стремоусов представився журналістом і розпорошив сльозогінний газ, його затримували та порушили кримінальну справу за хуліганство. На той час він уже очолював обласну організацію Соціалістичної партії.

У квітні того ж року Стремоусов намагався відбити у представників кримської СБУ затриманого на адміністративному кордоні активного учасника анексії Криму, депутата нелегітимної міськради Євпаторії від "Єдиної Росії" Сергія Осьминіна.

Влітку 2020 року у нього провели обшуки у справі викритої агентурної мережі ФСБ Росії, яка діяла на Херсонщині.

Фото: Кирила Стремоусова пов'язували з російською ФСБ (з особистого архіву Стремоусова)

Будучи блогером на YouTube, Стремоусов регулярно порушував тему нібито "біологічних лабораторій США" в Україні, а також звинувачував українську владу у поширенні COVID-19. Через фейк про пандемію його канал було заблоковано. У вересні 2020 року був спікером на антиковідному мітингу під будівлею Кабінету міністрів у Києві.

Політична діяльність

Під час виборів до Верховної ради України балотувався на 182-му виборчому окрузі як самовисуванець, але не був обраний. Вже у 2020 році висунув кандидатуру на посаду міського голови Херсона, але програв вибори.

З 2021 був членом проросійської партії "Держава", яка потрапила під заборону після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Окупація Херсона

Після того, як російські війська захопили Херсон, Стремоусов очолив незаконний орган "Комітет порятунку за мир та порядок", який знаходився у будівлі обласної ради. Місцеві сепаратисти намагалися переконати людей, що українська держава нібито втратила Херсонську область, і закликали підтримати окупацію.

У квітні Кирило Стремоусов був призначений "заступником голови Херсонської військово-цивільної адміністрації". На цій посаді він постійно вирізнявся одіозними заявами, такими як необхідність скасування адміністративного кордону з Кримом, а також про "референдуми" з приводу входження до складу Російської Федерації.

Також він погрожував "інакодумцям" російською в'язницею та обіцяв провести перепис населення, а також покарати тих, хто "жив на грантах". Як правило, на ТБ йому відводилася роль особи, яка намагалася заспокоювати росіян тим, що "українські нацисти" більше не побачать Херсон.

У своєму останньому публічному зверненні він відзначився заявою про "український вермахт".

Кримінальне переслідування

У березні 2022 року Херсонська обласна прокуратура оголосила йому підозру у державній зраді та у колабораціонізмі через допомогу Росії у підривній діяльності проти України.

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повторно оголосили йому про підозру у роботі на Росію у вересні. За даними слідства, він за підтримки російських військових організував незаконний "референдум".

У жовтні 2022 року проти нього було запроваджено санкції РНБО. Західні обмеження щодо Стремоусова діяли ще з літа.

Як загинув Стремоусов

Кирило Стремоусов загинув нібито внаслідок ДТП. У другій половині дня 9 листопада інформацію про його загибель поширили так звані "воєнкори" та низка російських Telegram-пабліків. Трохи згодом з заявою виступив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо. За його словами, смертельна аварія сталася на захопленій частині регіону.

"Він працював без автомата. Він працював своїм словом і вмінням говорити. Він бував і на передовій, він бував і в тилу. Він бував і на території області, і в самому Херсоні. І де б він не з'являвся - він чисто і щиро говорив про те, що відбувається. Мало таких людей, які вміють донести людям правду, причому сказану абсолютно відкрито, вільно та доступно", - цинічно зазначив Сальдо.

Він також додав, що у Стремоусова залишилися п'ятеро дітей, незабаром має народитися шоста дитина.

Станом на вечір українська сторона офіційно не підтвердила смерть Стремоусова. На думку першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, російські окупанти могли влаштувати інсценування.

Судячи з опублікованих фотографій з місця аварії, від автомобіля майже нічого не залишилося. Проте відомо, що нібито вижив водій. Російські ЗМІ пишуть, що той не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення з вантажівкою.

Фото: автомобіль Стремоусова після ДТП (t.me/c/1188235024/483721)

Президент Росії Володимир Путін посмертно нагородив його "орденом мужності".