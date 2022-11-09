Карма или инсценировка? Кем был и как погиб херсонский гауляйтер Стремоусов

Сегодня, 9 ноября 2022 года, погиб Кирилл Стремоусов - заместитель так называемого "временно исполняющего обязанности губернатора" Херсонской области. Информацию о его смерти подтвердила оккупационная администрация.

РБК-Украина приводит главные факты об одном из самых знаковых лиц, который стал символом российской оккупации Херсона.

В отличие от многих коллаборантов на захваченных территориях Стремоусов не успел отличиться в политике, а был простым почитателем идей "русского мира". Его биография богата всем - он был активистом, увлекался эзотерикой, попал в секту, стрелял в людей, избивал полицейского, основал якобы журналистское издание и раздавал удостоверения всем желающим.

Пророссийский активист

Стремоусов родился в Донецкой области, высшее образование получил в Тернопольской академии народного хозяйства. В течение пяти лет владел фирмой, которая занималась продажей кормов для рыб за границей. Позже возглавлял Геническую рыбную инспекцию, в 2007 году занял руководящий пост в Киевском комитете рыбного хозяйства. Спустя два года основал информационное агентство "Таврия-Ньюс" в Херсоне.

После путешествия в США увлекся эзотерикой и стал членом пророссийской секты "Концепция общественной безопасности". Эта конспирологическая организация сочетала идеи русского национализма и язычества, одной из ее целей было создание "единого восточнославянского государства".

Фото: Кирилл Стремоусов был пророссийским активистом и сторонником антимайдана (росСМИ)

Актив данной секты принимал участие в херсонском антимайдане. В декабре 2013 года Стремоусов зарегистрировал движение "За президента Украины", которое оказывало публичную поддержку Виктору Януковичу. Тогда он заявлял о якобы личном общении с Януковичем и даже ходил с его портретом на заседание городского совета.

Кроме того, Стремоусов имел связи с организацией "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Скандалы

В 2010 году Стремоусов поднимал протесты на херсонском заводе имени Петровского, в результате которых профсоюз захватывал предприятие с помощью представителей левых сил. После этого в 2013 году организовал пробег "Спасибо за победу" под флагами ультраправых российских националистов.

Весной 2014 года был организатором пророссийского митинга в Херсоне заявлял о намерениях захватить административные здания и провозгласить создание так называемой "Херсонской народной республики".

В феврале 2017 года избил полицейского, в том же месяца вместе с несколькими мужчинами ворвался в кабинет мэра Херсона, вывел его на улицу и повалил на тротуар. По словам Стремоусова, "активисты" хотели таким образом проучить городского голову и заставить расчистить улицы от гололеда.

В апреле 2018 года группа молодых людей напала на сотрудников Службы безопасности Украины в Херсоне. Во главе нападающих был Стремоусов, он пытался освободить капитана задержанного в Азовском море российского судна "Норд".

А в январе 2019 года был участником инцидента со стрельбой в пресс-клубе газеты "Новый день". По словам очевидцев, Стремоусов представился журналистом и распылил слезоточивый газ, его задерживали и завели уголовное дело за хулиганство. На тот момент он уже возглавлял областную организацию Социалистической партии.

В апреле того же года Стремоусов пытался отбить у представителей крымской СБУ задержанного на административной границе активного участника аннексии Крыма, депутата нелегитимного горсовета Евпатории от "Единой России" Сергея Осьминина.

Летом 2020 года у него провели обыски по делу разоблаченной агентурной сети ФСБ России, которая действовала в Херсонской области.

Фото: Кирилла Стремоусова связывали с российской ФСБ (из личного архива Стремоусова)

Будучи блогером на YouTube, Стремоусов регулярно поднимал тему якобы "биологических лабораторий США" в Украине, а также обвинял украинские власти в распространении COVID-19. Из-за фейком о пандемии его канал был заблокирован. В сентябре 2020 года был спикером на антиковидном митинге под зданием Кабинета министров в Киеве.

Политическая деятельность

Во время выборов в Верховную раду Украины баллотировался по 182-му избирательному округу как самовыдвиженец, но не был избран. Уже в 2020 выдвинул кандидатуру на пост городского головы Херсона, но проиграл выборы.

С 2021 года являлся членом пророссийской партии "Держава", которая попала под запрет после полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Оккупация Херсона

После того, как российские войска захватили Херсон, Стремоусов возглавил незаконный орган "Комитет спасения за мир и порядок", который находился в здании областного совета. Местные сепаратисты пытались убедить людей в том, что украинское государство якобы потеряло Херсонскую область, и призывали поддержать оккупацию.

В апреле Кирилл Стремоусов был назначен "заместителем главы Херсонской военно-гражданской администрации". На этой должности он постоянно отличался одиозными заявлениями, такими как о необходимости отмены административной границы с Крымом, а также о "референдумах" по поводу вхождения в состав Российской Федерации.

Также он угрожал "инакомыслящим" российской тюрьмой и обещал провести перепись население, а также наказать тех, кто "жил на грантах". Как правило, на ТВ ему отводилась роль человека, который пытался успокаивать россиян тем, что "украинские нацисты" больше не увидят Херсон.

В своем последнем публичном обращении он отличился заявлением об "украинском вермахте".

Уголовное преследование

В марте 2022 года Херсонская областная прокуратура объявила ему подозрение в государственной измене и в коллаборационизме за помощь России в подрывной деятельности против Украины.

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора повторно объявили ему о подозрении в работе на Россию в сентября. По данным следствия, он при поддержке российских военных организовал незаконный "референдум".

В октябре 2022 года против него были введены санкции СНБО. Западные ограничения в отношении Стремоусова действовали еще с лета.

Как погиб Стремоусов

Кирилл Стремоусов погиб якобы в результате ДТП. Во второй половине дня 9 ноября информацию о его гибели распространили так называемые "военкоры" и ряд российских Telegram-пабликов. Чуть позже с заявлением выступил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, смертельная авария произошла на захваченной части региона.

"Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне. И где бы он не появлялся - он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно", - цинично отметил Сальдо.

Он также добавил, что у Стремоусова остались пятеро детей, в скором времени должен родиться шестой.

По состоянию на вечер, украинская сторона официально не подтвердила смерть Стремоусова. По мнению первого замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, российские оккупанты могли устроить инсценировку.

Судя по опубликованным фото с места аварии, от автомобиля почти ничего не осталось. Однако известно, что выжил якобы водитель. Российские СМИ пишут, что тот не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком.

Фото: автомобиль Стремоусова после ДТП (t.me/c/1188235024/483721)

Президент России Владимир Путин посмертно наградил его "орденом мужества".