ru ua
Пт, 03 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабаева, военные преступники и пропагандисты: кто попал под новые санкции ЕС

Новина українською →
Брюссель, Пятница 03 июня 2022 16:43
Кабаева, военные преступники и пропагандисты: кто попал под новые санкции ЕС Фото: Алина Кабаева (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз официально ввел в действие шестой пакет санкций против России за войну против Украины. В него вошли российские военные, которых подозревают в массовых убийствах в Буче, пропагандисты, а также люди, приближенные к президенту Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Громкие имена

Санкции Европейского союза против России, которые заключаются в запрете на въезд и заморозке активов, распространяются на следующих людей:

  • Алина Кабаева - глава совета директоров Национальной Медиагруппы (холдинг, который владеет контролирующими пакетами в государственных СМИ), предполагаемая любовница Путина;
  • Татьяна Навка, Дмитрий и Елизавета Песковы - семья пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова;
  • Александра Мордашова - жена главы "Северстали";
  • Андрей Липов - глава Роскомнадзора;
  • Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов и Галина Данильченко - коллаборанты, которые возглавили оккупационные власти на юге Украины.

Военные преступники

Европейский санкционный список также пополнился российскими военнослужащими из 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая находилась в Буче во время оккупации Киевской области.

Под ограничения попали: Азатбек Омурбеков - командир бригады; полковники Андрей Курбанов, Вячеслав Клобуков, Александр Винс, Александр Шершнев; подполковники Сергея Ветров, Руслан Митяев, Андрей Ермишко, Максим Платоненков, Владимир Матафонов, Дмитрий Львов и другие офицеры.

В списке находится и начальник Национального центра управления обороны РФ, генерал Михаил Мизинцев.

Российские пропагандисты

Под европейские санкции попали следующие пропагандисты, которые обслуживают путинский режим:

  • Сотрудники "РИА Новости" - Петр Акопов, Тимофей Сергейцев (известен украинофобской статьей "Что Россия должна сделать с Украиной), Виктория Никифорова;
  • Белорусские пропагандисты - Григорий Азаренок, Игорь Тур и Галина Гладкая.

Кроме того, в санкционный список попал сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож. После того, как об этом стало известно, акции компании обвалились. Волож уже объявил о том, что покидает все посты в "Яндексе" и уходит из совета директоров.

Напомним, ранее сообщалось, какие еще ограничения вошли в шестой пакет санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции против России
NEWS
Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде
Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине