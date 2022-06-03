Кабаева, военные преступники и пропагандисты: кто попал под новые санкции ЕС

Европейский союз официально ввел в действие шестой пакет санкций против России за войну против Украины. В него вошли российские военные, которых подозревают в массовых убийствах в Буче, пропагандисты, а также люди, приближенные к президенту Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС .

Громкие имена

Санкции Европейского союза против России, которые заключаются в запрете на въезд и заморозке активов, распространяются на следующих людей:

Алина Кабаева - глава совета директоров Национальной Медиагруппы (холдинг, который владеет контролирующими пакетами в государственных СМИ), предполагаемая любовница Путина;

- глава совета директоров Национальной Медиагруппы (холдинг, который владеет контролирующими пакетами в государственных СМИ), предполагаемая любовница Путина; Татьяна Навка , Дмитрий и Елизавета Песковы - семья пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова;

, - семья пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова; Александра Мордашова - жена главы "Северстали";

- жена главы "Северстали"; Андрей Липов - глава Роскомнадзора;

- глава Роскомнадзора; Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов и Галина Данильченко - коллаборанты, которые возглавили оккупационные власти на юге Украины.

Военные преступники

Европейский санкционный список также пополнился российскими военнослужащими из 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая находилась в Буче во время оккупации Киевской области.

Под ограничения попали: Азатбек Омурбеков - командир бригады; полковники Андрей Курбанов, Вячеслав Клобуков, Александр Винс, Александр Шершнев; подполковники Сергея Ветров, Руслан Митяев, Андрей Ермишко, Максим Платоненков, Владимир Матафонов, Дмитрий Львов и другие офицеры.

В списке находится и начальник Национального центра управления обороны РФ, генерал Михаил Мизинцев.

Российские пропагандисты

Под европейские санкции попали следующие пропагандисты, которые обслуживают путинский режим:

Сотрудники "РИА Новости" - Петр Акопов, Тимофей Сергейцев (известен украинофобской статьей "Что Россия должна сделать с Украиной), Виктория Никифорова;

Белорусские пропагандисты - Григорий Азаренок, Игорь Тур и Галина Гладкая.

Кроме того, в санкционный список попал сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож. После того, как об этом стало известно, акции компании обвалились. Волож уже объявил о том, что покидает все посты в "Яндексе" и уходит из совета директоров.