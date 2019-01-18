В Херсоне во время пресс-конференции произошла стрельба

Фото: помещение офиса газеты "Новый день" (pik.ua)

Также в офисе распылили слезоточивый газ

В Херсоне неизвестные обстреляли помещение офиса газеты "Новый день". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Херсона.

Местное издание Мост сообщает, что стрелять по офису начали во время пресс-конференции. Также неизвестные распылили в офисе слезоточивый газ. Как отмечается, кроме неизвестных мужчин, газ распылил и председатель областной организации Социалистической партии Кирилл Стремоусов, которого задержали и отправили в отделение полиции.

стрельба в Новом дне Опубликовано Информационное агентство «ПИК» Пятница, 18 января 2019 г.

Журналистка "Новый день" Елена Нечипуренко, которая присутствовала на месте происшествия, рассказала, что получила ожог глаз в результате применения неизвестными газа.

В полиции подтвердили информацию о стрельбе в офисе и сообщили, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции.

Напомним, в Киеве 11 января группа неизвестных пыталась блокировать работу одного из подразделений Национальной полиции Украины. Неизвестные лица препятствовали доступу правоохранителей к рабочим местам.

До этого сообщалось, что в Киеве двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации, сделали несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле. В результате происшествия одна женщина получила ранения ног.