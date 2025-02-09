У Карибському морі стався потужний землетрус, оголошено загрозу цунамі

У суботу, 8 лютого, в Карибському морі стався землетрус. Сила поштовхів становила від 6,8 до 7,5 балів, а їхній епіцентр розташовувався на північ від Гондурасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Німецький дослідницький центр наук про Землю повідомив, що підземні поштовхи залягали на глибині 10 км. Спочатку їх оцінювали у 6,89 балів.

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що магнітуда землетрусу становила 7,6, він залягав на глибині 10 км.

Система попередження про цунамі США повідомила, що після землетрусу діє попередження про цунамі в Карибському морі та на півночі Гондурасу. У відомстві також додали, що цунамі не очікується на узбережжі Атлантичного океану або Мексиканської затоки США.

Система попередження про цунамі США також видала попередження про цунамі для Пуерто-Ріко та Віргінських островів.

Наразі невідомо, чи відчувалися поштовхи або руйнування на суші.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, це найпотужніші поштовхи в регіоні з 2021 року, коли на Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2 бали.