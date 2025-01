Понад 50 загиблих: у Тибеті стався землетрус магнітудою 7,1 бали

За даними ЗМІ, в результаті землетрусу загинули щонайменше 53 людини, ще понад 60 - отримали поранення. На місці тривають рятувальні операції, тому кількість постраждалих може збільшитися. Близько 1500 пожежників і рятувальників були задіяні для пошуку людей з-під завалів.

В результаті землетрусу у регіоні зафіксовано серйозні пошкодження, які призвели до значних матеріальних втрат.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився за 181 км на північ від індійського міста Дарджилінг, приблизно за 87 км на північний схід від Евересту. Землетрус стався о 09:05 ранку за місцевим часом.

Death toll Update



