Понад 11 тисяч евакуйованих: землетруси біля грецького Санторіні не припиняються

Очікується, що кількість евакуйованих людей зросте, оскільки багато хто ще збирається покинути острів.

З сейсмологічних спостережень відомо, що з півночі до 6:30 ранку біля острова було зафіксовано 57 слабших підземних поштовхів, що вказує на те, що сейсмічна активність не припиняється.

З 28 січня в районі між островами Санторіні та Аморгос спостерігається невпинна серія підземних поштовхів, їх кількість перевищує 500, але амплітуда більшості з них була незначною.

За початковими оцінками сейсмологів, сильні поштовхи сталися на глибині п’яти кілометрів під морем. Хоча значних пошкоджень на острові не було зафіксовано, влада Санторіні вже підготувалася до різних сценаріїв розвитку ситуації, зокрема до можливих сильніших поштовхів.

Раніше влада Греції закликала громадян не панікувати, але після останніх землетрусів багато жителів вирішили евакуюватися, і цього разу ситуація виглядає серйозною.

Сейсмологи підтвердили, що на островах не спостерігається вулканічної активності, хоча сам Санторіні є частиною вулканічного архіпелагу. Замість цього причиною підземних поштовхів є рух тектонічних плит, що створює велику напругу в земній корі.

За останніми даними, близько 7 тисяч людей покинули Санторіні морем, ще 4 тисячі - авіарейсами. Однак евакуація ускладнена поганими погодними умовами.

Rocks are falling from cliffs in Santorini following an unusual number of earthquakes, Wednesday in a row. Schools and official institutions have been closed, crowds of tourists and citizens are fleeing the popular island due to the unusual phenomenon pic.twitter.com/cOZRGtIyuA