В Карибском море произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами
В субботу, 8 февраля, в Карибском море произошло землетрясение. Сила толчков составляла от 6,8 до 7,5 баллов, а их эпицентр располагался к северу от Гондураса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Немецкий исследовательский центр наук о Земле сообщил, что подземные толчки залегали на глубине 10 км. Сначала их оценивали в 6,89 баллов.
Геологическая служба США (USGS) сообщила, что магнитуда землетрясения составляла 7,6, оно залегало на глубине 10 км.
Система предупреждения о цунами США сообщила, что после землетрясения действует предупреждение о цунами в Карибском море и на севере Гондураса. В ведомстве также добавили, что цунами не ожидается на побережье Атлантического океана либо Мексиканского залива США.
Система предупреждения о цунами США также выдала предупреждение о цунами для Пуэрто-Рико и Виргинских островов.
В настоящий момент неизвестно, ощущались ли толчки или разрушения на суше.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, это самые мощные толчки в регионе с 2021 года, когда на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.
Землетрясения в мире
С конца января в районе греческого острова Санторини фиксируют регулярные землетрясения небольшой мощности. Эпицентры располагаются на глубине пять километров под морем.
1 февраля в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,6 баллов. Сообщения о пострадавших или разрушениях не поступали.
В начале января в Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 баллов. Погибли более ста человек.
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