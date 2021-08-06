Каратист Горуна досрочно вышел в полуфинал Олимпийских игр и гарантировал Украине медаль
Фото: каратист Станислав Горуна (Getty Images)
Украинский каратист Станислав Горуна, выступающий в кумитэ до 75 кг, вышел в полуфинал Олимпийских игр. Таким образом, он обеспечил себе минимум бронзу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.
Горуна победил хозяина соревнований Кена Нисимура (2:1), американца Томаса Скотта (2:1), вничью свел схватку с венгром Габором Харшпатаки (0:0) и уступил Абдалле Абделазиза из Египта (1:4).
Перед последней схваткой группового этапа Горуна занимает первое место в группе.
Решающая часть соревнований начинается в 14:22. Горуна выступит против итальянца Луиджи Буса.