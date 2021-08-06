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Каратист Горуна достроково вийшов у півфінал Олімпійських ігор і гарантував Україні медаль

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П'ятниця 06 серпня 2021 14:26
Каратист Горуна достроково вийшов у півфінал Олімпійських ігор і гарантував Україні медаль Фото: каратист Станіслав Горуна (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Український каратист Станіслав Горуна, який виступає в куміте до 75 кг, вийшов у півфінал Олімпійських ігор. Таким чином, він забезпечив собі мінімум бронзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

Горуна переміг господаря змагань Кена Нісімура (2:1), американця Томаса Скотта (2:1), внічию звів сутичку з угорцем Габором Харшпатакі (0:0) і поступився Абдаллі Абделазіза з Єгипту (1:4).

Перед останньою сутичкою групового етапу Горуна займає перше місце в групі.

Вирішальна частина змагань починається о 14:22. Горуна виступить проти італійця Луїджі Буса.

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