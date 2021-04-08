Карантинные выплаты ФОПам: закон завтра вступит в силу

Завтра закон о компенсациях бизнесу и наемным работникам, зарегистрированным в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, вступит в силу. Он вступает в силу на следующий день после обнародования.

Он гласит, что физические лица предприниматели (ФОП) и наемные работники, которые вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из государственного бюджета единоразовую материальную выплату в сумме 8 тысяч гривен.

Кроме гарантированной государством единоразовой помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если органы местного самоуправления примут соответствующее решение.

Деньги можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дия".