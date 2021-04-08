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Карантинні виплати ФОПам: закон завтра набере чинності

Автор: Юлія Струк

Завтра закон про компенсації бізнесу і найманим працівникам, зареєстрованим у регіонах, в яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, набере чинності. Він набирає чинності на наступний день після оприлюднення.

Документ опублікували у виданні "Голос України".

Він говорить, що фізичні особи підприємці (ФОП) і наймані працівники, які змушені припинити свою діяльність через карантин у "червоних" зонах, отримають з державного бюджету одноразову матеріальну виплату в сумі 8 тисяч гривень.

Крім гарантованої державою одноразової допомоги, ФОПи і наймані працівники зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо органи місцевого самоврядування приймуть відповідне рішення.

Гроші можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".

Нагадаємо, позавчора глава держави підписав цей проект закону.

Раніше міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів про виплату ФОПам і найманим працівникам компенсації за карантин в сумі 8 тисяч гривень.

Відзначимо, в березні Верховна рада відновила компенсації бізнесу в розмірі 8 тисяч гривень. Компенсацію отримають ті, кого зобов'язали припинити діяльність на час карантину. Перелік видів діяльності, які потрапляють під виплати, ще має встановити Кабмін.

РБК-Україна докладніше писало, як ФОПам і найманим працівникам отримати одноразову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.

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Новини України выплатыФОПКарантин
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