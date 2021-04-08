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Карантинные выплаты ФОПам: закон завтра вступит в силу

Новина українською → Украина, Четверг 08 апреля 2021 10:38
Карантинные выплаты ФОПам: закон завтра вступит в силу Фото: закон о выплатах ФОПам завтра вступит в силу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Завтра закон о компенсациях бизнесу и наемным работникам, зарегистрированным в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, вступит в силу. Он вступает в силу на следующий день после обнародования.

Документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Он гласит, что физические лица предприниматели (ФОП) и наемные работники, которые вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из государственного бюджета единоразовую материальную выплату в сумме 8 тысяч гривен.

Кроме гарантированной государством единоразовой помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если органы местного самоуправления примут соответствующее решение.

Деньги можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дия".

Напомним, позавчера глава государства подписал данный проект закона.

Ранее министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров о выплате ФОПам и наемным работникам компенсации за карантин в сумме 8 тысяч гривен.

Отметим, в марте Верховная рада возобновила компенсации бизнесу в размере 8 тысяч гривен. Компенсацию получат те, кого обязали прекратить деятельность на время карантина. Перечень видов деятельности, которые попадают под выплаты, еще должен установить Кабмин.

РБК-Украина подробнее писало, как ФОПам и наемным работникам получить единовременную помощь в размере 8 тысяч гривен.

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