Карантинні виплати ФОПам: закон завтра набере чинності

Завтра закон про компенсації бізнесу і найманим працівникам, зареєстрованим у регіонах, в яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, набере чинності. Він набирає чинності на наступний день після оприлюднення.

Він говорить, що фізичні особи підприємці (ФОП) і наймані працівники, які змушені припинити свою діяльність через карантин у "червоних" зонах, отримають з державного бюджету одноразову матеріальну виплату в сумі 8 тисяч гривень.

Крім гарантованої державою одноразової допомоги, ФОПи і наймані працівники зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо органи місцевого самоврядування приймуть відповідне рішення.

Гроші можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".