ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Карантинные 8 тысяч гривен: ПФУ назвал сумму выплат из бюджета

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 16:57
Карантинные 8 тысяч гривен: ПФУ назвал сумму выплат из бюджета Фото: по 8 тысяч гривен получил каждый третий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 11 мая для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 800 млн гривен. Деньги получил каждый третий из тех, кто подал заявки.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ

Ранее в пресс-службе Минэкономики сообщали, что заявки на компенсацию за карантин подали 320 тысяч украинцев.

Отметим, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. Из госбюджета выделили средства лишь на 175 тысяч граждан - 1,4 млрд гривен.

Если этот регион был отнесен к "красной" зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за деньгами через портал или приложение "Дія" до 19 мая.

В пресс-службе Минэкономики сообщили РБК-Украина, что физические лица - предприниматели (Флп) и наемные работники из "красных зон" смогут получить по 8 тысяч в течение десяти дней после заполнения заявки. Все данные должны быть заполнены правильно.

Инструкция по подаче заявки опубликована на портале "Дія". Подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Карантин Пенсионный фонд Украины
NEWS
Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта
Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом