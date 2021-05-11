Карантинні 8 тисяч гривень: ПФУ назвав суму виплат з бюджету
Станом на 11 травня для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам - підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам у "червоних" зонах направлено 800 млн гривень. Гроші отримав кожен третій з тих, хто подав заявки.
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ
Раніше у прес-службі Мінекономіки повідомляли, що заявки на компенсацію за карантин подали 320 тисяч українців.
Відзначимо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. З держбюджету виділили кошти лише на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень.
Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за грошима через портал або застосунок "Дія" до 19 травня.
У прес-службі Мінекономіки повідомили РБК-Україна, що фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з "червоних зон" зможуть отримати по 8 тисяч протягом десяти днів після заповнення заявки. Усі дані повинні бути заповнені правильно.
Інструкція щодо подачі заявки опублікована на порталі "Дія". Подача заявки займе близько 5 хвилин. Кінцевий термін подачі заяви: 30 днів з дня введення "червоного" рівня в регіоні.