Кабмин планирует закрыть въезд в Украину иностранцам до конца сентября

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабинет министров Украины планирует закрыть границы на въезд иностранцам до конца сентября. Вместе с тем для некоторых категорий иностранных граждан въезд будет возможен.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

"Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине", - сказал премьер-министр.

Это ограничение также не будет касаться иностранных граждан, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, членами экипажей.

"Есть соответствующие перечни, я попрошу сегодня при озвучивании этого вопроса озвучить этот перечень для того, чтобы все понимали, как будет осуществляться регулирование на границах Украины для въезда в Украину иностранных граждан", - сказал глава Кабмина.

Шмыгаль отметил, что Министерство иностранных дел проинформирует международных партнеров Украины о соответствующем ограничении на въезд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести запрет на въезд для граждан из стран "красной зоны": Кабмин начал разработку регламента запрета.

Как писало РБК-Украина, сейчас в список стран "красной зоны" Украины входят 65 государств, среди которых США, Испания, Румыния, Албания и другие.

Так, сегодня Кабмин может продлить карантин до 1 ноября в связи с негативной динамикой новых случаев коронавируса.