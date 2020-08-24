Карантин в Украине: вступило в силу новое зонирование

В "красной зоне" оказались Черновцы, а Харьков в "оранжевой"
В Украине сегодня, 24 августа, вступили в силу новое зонирование адаптивного карантина. Города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 20 августа.
В частности, в красную, оранжевую и желтую зоны вошли следующие населенные пункты и районы:
Красная:
Оранжевая:
Желтая зона:
Зеленая: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.
Отметим, в "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов.
В свою очередь, в "оранжевой" запрещено проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря, ограничения работы развлекательных заведений.
В "желтой зоне" запрещается посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, а в "зеленой зоне" - проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.
Напомним, в Украине выявили более 100 тысяч случаев коронавируса, самая сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.
Кроме того, во время прошлого перераспределения на зоны карантина в "желтый список" попали Харьков, Одесса и Ужгород.