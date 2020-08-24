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Карантин в Украине: вступило в силу новое зонирование

Украина, Понедельник 24 августа 2020 08:00
Карантин в Украине: вступило в силу новое зонирование
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В "красной зоне" оказались Черновцы, а Харьков в "оранжевой"

В Украине сегодня, 24 августа, вступили в силу новое зонирование адаптивного карантина. Города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 20 августа.

В частности, в красную, оранжевую и желтую зоны вошли следующие населенные пункты и районы:

Красная:

  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая:

  • город Ужгород;
  • город Ивано-Франковск;
  • город Львов;
  • город Тернополь;
  • город Харьков.

Желтая зона:

  • город Киев;
  • город Луцк;
  • город Житомир;
  • город Борисполь;
  • город Одесса;
  • город Ровно;
  • город Сумы;
  • город Хмельницкий.

Зеленая: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.

Отметим, в "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов.

В свою очередь, в "оранжевой" запрещено проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря, ограничения работы развлекательных заведений.

В "желтой зоне" запрещается посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, а в "зеленой зоне" - проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.

Напомним, в Украине выявили более 100 тысяч случаев коронавируса, самая сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Кроме того, во время прошлого перераспределения на зоны карантина в "желтый список" попали Харьков, Одесса и Ужгород.

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