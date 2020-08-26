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Опубликованы новые карантинные требования для школ с 1 сентября

Киев, Среда 26 августа 2020 12:20
Опубликованы новые карантинные требования для школ с 1 сентября
Фото: ученики на уроке (facebook.com/koda.gov.ua_1)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство образования и науки обнародовало новые требования Министерства здравоохранения для обучения во время карантина. Противоэпидемические меры разработаны для заведений внешкольного, общего среднего образования, а также профтехов и вузов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Вход в помещения учреждения возможен только при наличии защитной маски или респиратора. Во время занятий маски можно не использовать, но их применение является обязательным во время передвижения помещениями учреждения, исключение для учеников 1-4 классов.

В оранжевых зонах педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки, вместо масок. В случае выявления температуры свыше 37,2 или признаков острого респираторного заболевания сотрудник не допускается в заведение.

Во время карантина не допускается организация питания по типу "шведского стола" и самообслуживания, а также работа питьевых фонтанчиков.

В учреждениях образования необходимо:

  • организовать места для обработки рук антисептиками на всех входах в заведения, обозначить их яркими указателями и инструкциями о правилах дезинфекции рук;
  • обеспечить наличие жидкого мыла и бумажных полотенец или электросушилок для рук в санитарных комнатах;
  • обеспечить централизованный сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры с крышками - у входа в учреждение, в коридорах и санузлах;
  • оборудовать медицинские пункты необходимыми средствами - бесконтактными термометрами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты;
  • разместить плакаты, банеры о респираторной гигиене и этикете кашля;
  • ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний) в закрытых помещения, кроме необходимых для функционирования заведений - педагогических совещаний, заседаний ректоратов, конкурсных комиссий, конференций трудового коллектива;
  • создать возможности для организованного движения заведением - использовать запасные выходы, разметку на полу, выделить зоны перемещения для различных возрастных категорий учащихся;
  • очистить и дезинфицировать поверхности, дверные ручки, столы, места для сидения, перила после занятий в конце рабочего дня;
  • проводить проветривание в течение не менее 10 мин после каждого занятия

Также установлены требования по перевозке детей в школьном транспорте. Перевозчику необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук.

Также ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе работников с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 С. Салон транспорта необходимо дезинфицировать в конце рабочей смены.

Напомним, в Украине изменили карантинные требования для обучения в школах.

Ранее Денис Шмыгаль поручил проверить школы и детские сады перед началом учебного года.

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