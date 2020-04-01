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Из-за карантина украинцам обещают доплаты, власти готовят списки  

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 13:57
Из-за карантина украинцам обещают доплаты, власти готовят списки  
Фото: совещание у Владимира Зеленского (president.gov.ua)

Зеленский поручил сформировать списки тех, кто нуждается в помощи

Кабинет министров из-за карантина в Украине должен найти средства для дополнительной помощи уязвимым категориям граждан. Об этом на совещании с представителями правительства заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт президента.

Сообщается, что власти составят списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать помощь самым бедным украинцам на время карантина.

"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь бедным украинцам. Составьте список как можно скорее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить", - обратился Зеленский к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Глава правительства также сообщил, что был остановлен рост цен на социально значимые товары, некоторые продукты даже подешевели.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 апреля пенсионерам старше 80 лет будут ежемесячно доплачивать по 500 гривен. Это касается тех пенсионеров, кто получает менее 9,2 тыс. гривен пенсии.

Отметим, по последним данным, треть украинцев прекратили работу после начала карантина.

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