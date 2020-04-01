ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пенсионеры старше 80 лет получат по 500 гривен

Новости » Финансовый кризис 2020     01.04.2020 - 13:30
Пенсионеры старше 80 лет получат по 500 гривен
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решение еще требует изменений в бюджет, которые может принять только Верховная рада

Кабинет министров принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседании правительства.

Кроме того, был определен порядок выплаты разовой помощи в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц, сообщило он.

Также принято решение о проведении индексации пенсий с мая на 11%. Средний размер повышения составит 260 грн, добавил премьер.

"Инициативы требуют принятия изменений в бюджет, который мы сейчас дорабатываем вместе с народными депутатами. Пенсионеры и малозащищенные лица прежде всех нуждаются в помощи. Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", - заявил Шмыгаль.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти две трети (63%) опрошенных украинцев заявили их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках борьбы с коронавирусом украинские пенсионеры получат дополнительную выплату на 1 тыс. грн.

Пенсионерам старше 80 лет планируют выплатить по 500 гривен на время карантина Минцифры запускает конкурс IT-проектов для облегчения жизни граждан на время карантина
Новости Украины Кабинет Министров Украиныпенсии
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь