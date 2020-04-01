Через карантин українцям обіцяють доплати, влада готує списки

Фото: нарада у Володимира Зеленського (president.gov.ua)

Зеленський доручив сформувати списки тих, хто потребує допомоги

Кабінет міністрів через карантин в Україні повинен знайти кошти для додаткової допомоги вразливим категоріям громадян. Про це на нараді з представниками уряду заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє сайт президента.

Повідомляється, що влада складе списки малозабезпечених категорій громадян, щоб надати допомогу найбіднішим українцям на час карантину.

"Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів. Однак уряд має знайти кошти, щоб допомогти бідним українцям. Складіть список як можна швидше, і давайте розрахуємо, скільки грошей ми можемо виділити", - звернувся Зеленський до прем'єр-міністра Дениса Шмыгаля.

Глава уряду також повідомив, що було зупинено зростання цін на соціально значущі товари, деякі продукти навіть подешевшали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 квітня пенсіонерам старше 80 років будуть щомісяця доплачуватимуть по 500 гривень. Це стосується тих пенсіонерів, хто отримує менше 9,2 тис. гривень пенсії.

Зазначимо, за останніми даними, третина українців припинили роботу після початку карантину.