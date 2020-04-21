Из-за карантина уровень преступности уменьшился, - полиция

Национальная полиция рассказала президенту Владимиру Зеленскому о том, что из-за карантина уровень преступности в целом снизился. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Впрочем, на 15% вырос уровень мошенничества в Интернете. В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивый продаже средств защиты.

"Украинцам нужно быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать", - заявил Зеленский.

Напомним, в Черниговским райсуде у одного из участников судебного заседания обнаружили коронавирус, проводят дезинфекцию в здании.

Ранее сообщалось, что за нарушение карантинных ограничений во время празднования Пасхи священников привлекут к ответственности.

Также полиция Донецкой области возбудила уголовное дело по факту нарушения карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре, на богослужения в которую пришли 300 человек. У верующих не было при себе средств защиты и они пренебрегали правилами карантина.