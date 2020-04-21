Не конечная дата: в Минздраве не исключают продления карантина и после 12 мая

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Все будет зависеть от динамики распространения вируса

Министерство здравоохранения рассматривает возможность продления карантина в Украине и после 12 мая. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил главный санитарный врач Олег Ляшко.

По его словам, карантин необходимо продлить как минимум до 12 мая, поскольку в Украине нет тенденции к снижению количества случаев заболевания коронавирусной болезнью.

"Но это не конечная дата, мы будем рассматривать, оценивать как динамику, так и соблюдение карантинных мероприятий", - сообщил Ляшко.

Вместе с тем он добавил, что некоторые карантинные меры могут быть ослаблены.

"Мы понимаем вопросы, которые связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому возможно будем рассматривать определенные ослабления ограничений для того, чтобы люди могли заниматься больше физической активностью. Возможно, позволим прогулки в парках, спортивные площадки. Сейчас уже стало теплее, главное, чтобы придерживались наших советов", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине зафиксирован рост количества зараженных коронавирусом за сутки. По данным главы Минздрава, за последние 24 часа в стране выявлено 415 инфицированных COVID-19. Больше всего заболевших коронавирусом в Черновицкой области - 988.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине от коронавируса умерли еще 10 граждан. Общее количество летальных случаев в результате COVID-19 увеличилось до 161. Больше всего смертей зафиксировано в Ивано-Франковской области.