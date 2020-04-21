Через карантин рівень злочинності зменшився, - поліція

Національна поліція розказала президентові Володимирові Зеленському про те, що через карантин рівень злочинності в цілому зменшився. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Втім, на 15% зріс рівень шахрайства в Інтернеті. Зокрема, онлайн-шахраї намагаються організувати фальшивий продажу засобів захисту.

"Українцям треба бути особливо обережними й купувати і продукти, і речі, і засоби захисту на перевірених сайтах, а всі онлайн-платформи ошуканців треба закривати", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у Чернігівським райсуді в одного з учасників судового засідання виявили коронавірус, проводять дезінфекцію у будівлі.

Раніше повідомлялось, що за порушення карантинних обмежень під час святкування Великодня священників притягнуть до відповідальності.

Також поліція Донецької області порушила кримінальну справу за фактом порушення карантину у Святогірській Свято-Успенській лаврі, на богослужіння в яку прийшли 300 осіб. Віряни не малі при собі засобів захисту й нехтували правилами карантину.