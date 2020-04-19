В Донецкой области в одном из храмов Пасху встречали с нарушением правил карантина

Фото с богослужения (скриншот из видео)

Большое количество верующих пришли на богослужение, не имея при этом средств защиты

В ночь на 19 апреля в Свято-Успенской Святогорской Лавре (Московский патриархат) в Донецкой области на Пасхальное богослужение пришли верующие, большинство из которых не имели средств защиты от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию на канале Лавры в Youtube.

Как видно на видео, прихожане игнорировали правила социальной дистанции, многие были без перчаток и защитных масок. Священники также не выполняли правил карантина и вели богослужение как обычно.

Напомним, ранее в МВД предупреждали, если в храмы на Пасху пойдет хотя бы десятая часть верующих, будет вспышка коронавируса. По данным силовиков, в прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 миллиона украинцев. Если в этом году в церкви придет по крайней мере 10%, то в Украине может быть масштабная вспышка коронавируса.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев отмечать праздники дома. По словам главы государства, большое скопление людей на Пасху приведет к появлению волны заболеваемости, когда будет инфицировано от 2 до 10% населения. Зеленский отметил, что такая статистика поставит медиков перед выбором, кого лечить, как это произошло в Италии.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что митрополиты Онуфрий и Антоний госпитализированы под чужими именами с коронавирусом. При этом отмечалось, что Онуфрий не будет проводить пасхальную литургию. В УПЦ МП эту информацию отрицали.