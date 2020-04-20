В МВД пояснили, какие санкции ждут священников за нарушение карантина на Пасху

Иллюстративное фото (telegram/politeka)

Священников могут оштрафовать, в худшем случае их ждет уголовная ответственность

За нарушение карантинных ограничений во время празднования Пасхи священников привлекут к ответственности. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает "Радио Свобода".

По словам Геращенко, все будет зависеть от сложности последствий массовых собраний в церквях во время богослужений.

"Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в тот день, и, не дай Бог, умрет, это может быть уголовный срок, лишение свободы. Если никто не заболеет, и это покажет статистика в течение ближайшей недели-полутора, - это будет штраф или условный срок. Но никто оставлять этого просто так не будет», - заявил он.

Напомним, полиция Донецкой области возбудила уголовное дело по факту нарушение карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре, на богослужения в которую пришли 300 человек. Верующие не имели при себе средств защиты и пренебрегали правилами карантина.

РБК-Украина писало, что в храмы на Пасхальную ночь пришли 130 тысяч человек.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина сообщил, что карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая.