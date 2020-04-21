ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из-за карантина уровень преступности уменьшился, - полиция

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 14:36
Из-за карантина уровень преступности уменьшился, - полиция
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Впрочем, на 15% вырос уровень мошенничества в Интернете

Национальная полиция рассказала президенту Владимиру Зеленскому о том, что из-за карантина уровень преступности в целом снизился. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Впрочем, на 15% вырос уровень мошенничества в Интернете. В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивый продаже средств защиты.

"Украинцам нужно быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать", - заявил Зеленский.

Напомним, в Черниговским райсуде у одного из участников судебного заседания обнаружили коронавирус, проводят дезинфекцию в здании.

Ранее сообщалось, что за нарушение карантинных ограничений во время празднования Пасхи священников привлекут к ответственности.

Также полиция Донецкой области возбудила уголовное дело по факту нарушения карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре, на богослужения в которую пришли 300 человек. У верующих не было при себе средств защиты и они пренебрегали правилами карантина.

В Болгарии ослабили ограничения на въезд и выезд из столицы В Ровенской области в результате ДТП пострадали полицейские
Новости Украины полициякарантинКоронавируспреступления
News
On Top