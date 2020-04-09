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Из-за карантина в Украине запустят две программы кредитов для бизнеса

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 16:35
Из-за карантина в Украине запустят две программы кредитов для бизнеса
Фото: совещание у Владимира Зеленского (РБК-Украина)

Программу "5-7-9" переводят на рефинансирование существующих кредитов

Из-за карантина в Украине правительство и Национальный банк подготовили две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

В частности, на совещании у президента Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для этого переформатируют программу "5-7-9". Она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование существующих кредитов. Вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

"Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского эти программы позволят сохранить рабочие места и защитить малый бизнес. Шмыгаль уточнил, что внедрение программ начнется сразу после их финализации, а первую поддержку уже начнут оказывать в ближайшее время. Дополнительно ведется работа над программами для новых предпринимателей и среднего бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского анонсировали новые кредитные программы для бизнеса.

До этого Кабинет министров Украины поднял лимиты по программе доступных кредитов "5-7-9" для малого бизнеса.

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