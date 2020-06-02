Карантин в Украине могут продлить

Некоторые ограничения в Украине могут быть продлены и после завершения пятого этапа выхода из карантина 22 июня. Решение будет приниматься на основе динамики заболеваемости.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнил, что карантин в Украине продлится еще 3 недели, до 22 июня.

"Это 100%. После этого будем смотреть, как смягчения с 10 и 15 июня будут влиять на ситуацию", - отметил Ляшко.

В зависимости от динамики заболеваемости карантинные ограничения могут быть продлены со смягчениями.

"Если ситуация будет на таком же уровне - мы, опять-таки, будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта", - добавил Ляшко.

На продолжение/завершение карантина также будет влиять эпидемическая ситуация в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс.

Напомним, 1 июня в Украине начался третий этап ослабления карантина: возобновили работу спортзалы, ТРЦ и некоторые учебные заведения, также возобновил работу метрополитен.

Кроме того, возобновились межобластные (пока что 10 регионов) автобусные пассажирские перевозки.

Билеты на ж/д поезда тоже можно купить, на данный момент доступны около 30 направлений.