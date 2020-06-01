ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Межрегиональные автобусные перевозки возобновили 10 областей

Новости » Общество     01.06.2020 - 16:53
Межрегиональные автобусные перевозки возобновили 10 областей
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

С ослаблением карантина запущены межобластные автобусные рейсы  

На третьем этапе ослабления карантина в Украине запущены межрегиональные автобусные перевозки. В частности, с 1 июня такие перевозки возобновили в 10 областях.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, с 1 июня Харьковская, Полтавская, Черкасская, Одесская, Донецкая, Луганская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области начали первые автобусные межобластные перевозки.

"Что касается других регионов - ждем решения от их областных комиссий по возможности ослабления карантина и восстановление рейсов", - отметил Криклий.

Напомним, спустя 75 дней карантина с 1 июня возобновила пассажирские перевозки "Укрзализныця", на этой неделе пока запланированы поезда в 35 направлениях.

В то же время, по данным Министерства здравоохранения, к третьему этапу ослабления карантина не готовы Киев, а также Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области; кроме того, сегодня стало известно, что Львовская область продлила карантина как минимум до 5 июня.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины перевозкиавтобускарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь