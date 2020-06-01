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В Украине снова начали курсировать поезда: кто поехал первым

Новости » Общество     01.06.2020 - 06:15
В Украине снова начали курсировать поезда: кто поехал первым
Фото: пассажиры (РБК-Украина)

Поезда ездят по 30 направлениям

С 1 июня компания "Укрзализныця" восстановила курсирование поездов. Билеты поступили в продажу с 26 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Первый поезд отправился по маршруту Киев-Константиновка. Он выехал со станции столичного железнодорожного вокзала в 6:12.

Таким образом, поезда вновь совершают перевозки пассажиров по направлениям:

  • №721/722 и №726/725 Киев-Харьков;
  • №763/764 и №105/106 Киев-Одесса;
  • №711/712 Киев-Константиновка;
  • №740/739 Киев-Кривой Рог;
  • №8/7 Одесса-Харьков;
  • №20/19 Лисичанск-Киев;
  • №53/54 Днепр-Одесса;
  • №63/64 Харьков-Киев;
  • №791/792 Киев-Кременчуг;
  • №81/82 Харьков-Новоалексеевка;
  • №125/126 Киев-Константиновка;
  • №10/9 Киев-Мариуполь;
  • №37/38 и №738-737 Киев-Запорожье;
  • №116/115 Киев-Бердянск;
  • №136/135 и №734/733 Киев-Покровск;
  • №76/75 Кривой Рог-Киев;
  • №102/101 и №766/765 Киев-Херсон;
  • №12/11 Киев-Новоалексеевка;
  • №79/80 Днепр-Киев;
  • №779/780 Сумы-Киев/Винница;
  • №782/781 Киев-Черкассы;
  • №786/785 Киев-Шостка;
  • №790/789 Киев-Кропивницкий.

Также возобновили движение поездов в западном направлении:

  • №1/2 Ивано-Франковск-Константиновка;
  • №7/8 и №749/750 Киев-Ивано-Франковск;
  • №29/30 Киев-Ужгород;
  • №98/97 Ковель-Киев;
  • №772/771 Хмельницкий-Киев.

Кроме того, УЗ возобновила движение пригородных поездов. На свои маршруты вышли 214 электричек.

Напомним, "Укрзализныця" открывает предварительную продажу билетов за 90 дней до даты отправления поезда.

Кроме того, пассажиров в поезда будут допускать только в защитных масках.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Укрзализныцяпоезд
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