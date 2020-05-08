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Карантин в Киеве: закрытыми оставляют ТРЦ

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 13:33
Карантин в Киеве: закрытыми оставляют ТРЦ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Только за минувшие сутки в Киеве зафиксировали 7 больных детей

Мэр Киева рассказал, что останется закрытым на первом этапе ослабления карантина в столице. Об этом Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, закрытыми остаются:

  • крупные торговые центры,
  • школы,
  • детские сады,
  • детские площадки,
  • прибрежные зоны отдыха.

Причиной он назвал то, что только за минувшие сутки в Киеве зафиксировали 7 больных детей.

Впрочем, уже с 12 мая в Киеве ослабляют карантин. Общественный транспорт будет работать на первом этапе ослаблений в нынешнем ограниченном режиме до 22 мая точно. По словам Кличко, столичная власть увеличивает количество маршрутов.

В рамках ослабление карантина планируется открыть в городе непродовольственные магазины общей площадью до 300 метров, парикмахерской. После ослабления карантина в Украине откроют парки и музеи. В частности, уже с 11 мая будут открыты летние площадки ресторанов, салонов красоты и других объекты.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждено 46 новых случаев заболевания коронавирусом и 32 смерти.

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