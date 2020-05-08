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Киевская власть увеличивает количество маршрутов общественного транспорта

Новости » Общество     08.05.2020 - 12:33
Киевская власть увеличивает количество маршрутов общественного транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Метро в Киеве откроют по решению правительства

Общественный транспорт в Киеве будет работать на первом этапе ослаблений в нынешнем ограниченном режиме до 22 мая точно. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что столичная власть увеличивает количество маршрутов.

"Это касается электротранспорта, троллейбусов, трамваев", - заявил Кличко.

Он добавил, что метро в Киеве откроют по решению правительства.

"Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства и это произойдет не сразу", - сообщил он.

Напомним, Кабинет министров опубликовал постановление об ослаблениях карантинных ограничений в Украине с 11 мая.

С 11 мая правительство разрешило украинцам снова посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Посещать детские и спортивные площадки на улицах также позволили. При этом передвигаться по улицам можно только по двое.

Вместе с тем, правительство также опубликовало перечень ограничительных мер, которые хранятся до 22 мая, то есть до окончания карантина.

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