Карантин в Києві: закритими лишають ТРЦ

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Тільки за минулу добу у Києві зафіксували 7 хворих дітей

Мер Києва розповів, що залишиться закритим на першому етапі послаблення карантину в столиці. Про це Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, зачиненими залишаються:

великі торгівельні центри,

школи,

дитячі садки,

дитячі майданчики,

прибрежні зони відпочинку.

Причиною він назвав те, що тільки за минулу добу у Києві зафіксували 7 хворих дітей.

Втім, вже з 12 травня у Києві послаблюють карантин. Громадський транспорт працюватиме на першому етапі послаблень у нинішньому обмеженому режимі до 22 травня точно. За словами Кличка, столична влада збільшує кількість маршрутів.

У рамках ослаблення карантину планується відкрити у місті непродовольчі магазини загальною площею до 300 метрів, перукарні. Після послаблення карантину в Україні відкриють парки та музеї. Зокрема, вже з 11 травня будуть відкриті літні майданчики ресторанів, салонів краси та інші об'єкти.

РБК-Україна писало, що за минулу добу у Києві лабораторно підтверджено 46 нових випадків захворювання на коронавірус та 32 смерті.