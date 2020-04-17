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Карантин не отменят, если число инфицированных продолжит расти, - Минздрав

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 16:47
Карантин не отменят, если число инфицированных продолжит расти, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Карантин продлят, если ежедневный прирост заболевших будет больше 2% от общего числа зараженных

Отмена карантина в Украине будет зависеть от темпа роста заболеваний коронавирусом. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, если количество больных ежедневно будет расти больше чем на 2% от всех инфицированных, то карантин в Украине продолжат.

"О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей неделе, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий", – отметил Ляшко.

Он также сообщил, что Министерство здравоохранения уже разрабатывает несколько различных сценариев выхода из карантина.

Напомним, по мнению Ляшко, Украина может обойти пик распространения коронавируса. По его словам, пик может пройти не замеченным, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предположил, что карантин может закончиться в мае 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, количество заболеваний коронавирусом в Украине растет уже третий день. Так, за последние сутки зафиксировали 501 случай инфицирования, что является наибольшим показателем с начала эпидемии в стране.

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