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Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина

Новости » Общество     10.04.2020 - 02:54
Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина / Виталий Носач)

Глава МВД предположил, что карантин может закончиться в мае 2020

Министр внутрненних дел Украины Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Как передает РБК-Украина, об этом министр написал на своей странеице в соцсети Facebook.

Аваков отметил, что он получает много информации об уровне заболеваемости и о ситуации по регионах, однако честно признается - он не знает, когда именно это произойдет. Однако, предполагает, что есть возможность выйти из карантина в мае.

"Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает - не верьте. Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", - заявил министр.

Он также добавил, что карантин планируется ослаблять в несколько этапов.

"Сначала для молодежи, потом для старших... во второй половине мая... Если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин", - резюмировал он.

Напомним, в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом в Черновицкой области вводится особый режим в течение ближайших выходных.

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Новости Украины КиевкарантинАрсен Аваков
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