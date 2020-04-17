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Карантин не скасують, якщо кількість хворих продовжить рости, - МОЗ

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 16:47
Карантин не скасують, якщо кількість хворих продовжить рости, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Карантин продовжать, якщо щоденний приріст хворих буде більшим за 2% від загального числа заражених

Скасування карантину в Україні залежатиме від темпу росту захворювань на коронавірус. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, якщо кількість хворих щоденно зростатиме більше ніж на 2% від усіх інфікованих, то карантин в Україні продовжать.

"Щодо продовження карантину ми будемо комунікувати ближче до наступної середи, після Великодня. Подивимося, що відбуватиметься у великодні свята і як люди будуть дотримуватися карантинних заходів", – зазначив Ляшко.

Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров’я вже розробляє кілька різних сценаріїв виходу з карантину.

Нагадаємо, на думку Ляшка, Україна може обійти пік поширення коронавірусу. За його словами, пік може пройти не поміченим, якщо українці будуть дотримуватися карантинних заходів.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що карантин може закінчитися в травні 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість захворювань на коронавірус в Україні зростає вже третій день. Так, за останню добу зафіксували 501 випадок інфікування, що є найбільшим показником з початку епідемії в країні.

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