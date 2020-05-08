Карантин у Києві: що залишиться закритим після 12 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці обов'язковим залишається масковий режим

З вівторка, 12 травня, Київ починає впроваджувати перший етап ослаблення карантинних заходів, проте ряд заборон і протиепідемічних обмежень продовжує діяти. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА),

Так, закритими залишаються:

школи, дитячі сади, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, вищі навчальні заклади;

театри, кінотеатри, музеї (крім музеїв просто неба), читальні зали бібліотек тощо. Музеї, як і інші установи культури, можуть відновлювати роботу з обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас, в цих закладах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, старше 60 років);

розважальні центри і розважальні зони;

розважальні заклади (дискотеки, нічні клуби, комп'ютерні клуби, квест-кімнати і т. д.);

спортивні комплекси, басейни, фітнес-центри;

установи побутового обслуговування населення (лазні, СПА салони, кабінети масажу, тату салони тощо);

ринки (крім агропродовольчих), сільськогосподарські ярмарки;

торгово-розважальні центри і непродовольчі магазини, площею понад 300 кв. м.

Закладу громадського харчування, швидкого харчування, ресторани, кафе, бари, в тому числі, і на автозаправних станціях також залишаються закритими для відвідування. Проте дозволено працювати літніх майданчиків кафе і ресторанів за умови дотримання протиепідемічних вимог. Також дозволено приготування їжі та / або чайних, кавових напоїв і їх продаж у стаціонарних і пересувних МАФах закритого типу з застосуванням кур'єрської доставки і реалізації на винос.

Залишається забороненою продаж у торговельних закладах, МАФах алкогольних, в тому числі слабоалкогольних напоїв на розлив.

Також продовжує діяти заборона на відвідування прибережних зон, проведення масових богослужінь, екскурсійних заходів. Залишають закритими дитячі та спортивні майданчики.

Крім того, максимально обмеженою залишається:

робота готелів, хостелів, кімнат відпочинку;

проведення капітальних ремонтів на об'єктах житлового фонду (в т. числі. нежитлових приміщень в житлових будинках);

проведення планових заходів щодо госпіталізації та планових операцій в закладах охорони здоров'я;

громадський транспорт, який на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі по спецквитам. Приватний бізнес повинен розв'язувати питання підвозу своїх працівників на роботу.

Так само продовжить діяти заборона на регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автотранспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному і міжобласному сполученні.

При цьому наголошується, що робота метрополітену відновитися за рішенням уряду.

Також у відомстві зазначили, що обов'язковою залишається масковий режим.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що робота торгових центрів може поновитися на другому етапі пом'якшення карантину. Однак він додав, що роботу ТРЦ відновлять, швидше за все, тоді, коли знімуть обмеження на роботу наземного громадського транспорту.

Крім того, з 9 травня в Києві можуть почати свою роботу 19 продовольчих ринків.