В Киеве ТРЦ откроют на втором этапе смягчения карантина

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Открытие ТРЦ будет зависеть от статистики заболеваемостью COVID-19

Торгово-развлекательные центры в Киеве откроют во время второго этапа снятия карантинных ограничений. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

При этом он отметил, что открытие ТРЦ будет зависеть от статистики заболеваемостью COVID-19.

"Что касается открытия крупных торговых центров - это будет вторая волна снятия ограничений. И мы будем опираться исключительно на статистику заболеваемости. Если снова будет вспышка инфекции, мы можем снова вернуться к строгому карантина", - заявил Кличко.

Он добавил, что работу ТРЦ восстановят, скорее всего, тогда, когда снимут ограничения на работу наземного общественного транспорта.

"Мы уже готовимся к этому. Надеюсь, что после 22 мая смогут ввести больше смягчений", - отметил столичный мэр.

Он также добавил, что пока закрытыми в столице остаются и школы, детские сады и детские площадки.

"Открытие школ и детских садов, где будет большое скопление детей, может снова привести к вспышке инфекции. И только с этим связано то, что ни школы, ни детсада мы сейчас открывать не будем. Если взрослые могут придерживаться правил, то проконтролировать детей в садиках, школах, на площадках - крайне сложно. Поэтому, чтобы не было распространения инфекции и, чтобы сохранить здоровье наших детей, на первом этапе учебные заведения мы не открываем", - отметил Кличко.

Напомним, сегодня были названы условия открытия летних площадок кафе и ресторанов в Киеве. В частности, расстояние между столиками должно быть 1,5 метра; за одним столиком не более двух посетителей без учета детей до 14 лет; также персонал должен иметь средства индивидуальной защиты.