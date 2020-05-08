В Киеве с завтрашнего дня могут работать еще 19 продовольственных рынков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки

С субботы, 9 мая, в Киеве могут работать 19 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований, которые были введены в действие в рамках карантинных мер. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Да, работать с завтрашнего дня смогут:

торговая площадка "Феофаниевский", ул. Заболотного 48-А;

рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1;

ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65;

рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2;

КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;

ООО "Печерский рынок, Печерская площадь, 1;

рынок "Ілліс", ООО "Ілліс", ул. Чернобыльская, 16/80;

КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;

рынок "Левобережный", Зао "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3;

Т/М "Дарница", Чао "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5;

ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1;

рынок ЧП "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6;

рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;

ООО "РУІОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94;

Чао "Рынок "Нивки", ул. Щербаковского, 47;

МПП "Забота", ул. Туполева, 13;

ООО "ТК "Борщаговский", Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;

Рынок "Відрадненський", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18;

ООО "Цветочная Поляна", Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

В КГГА напомнили, что на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка человек с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг.

Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Напомним, в Донецкой области с начала мая в условиях карантина работает 41 агропродовольственной рынок.

Также мэр Киева Виталий Кличко сегодня заявил, что в столице в рамках ослабление карантина начали работать десять рынков.

Как сообщало РБК-Украина, 29 апреля Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина.