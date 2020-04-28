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Карантин у Києві: що не відкриватимуть до наступного етапу

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 13:11
Карантин у Києві: що не відкриватимуть до наступного етапу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом

На першому етапі послаблень карантину в Києві зачиненими залишаться школи та торгові центри. Про це написав мер міста Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

Зокрема, не відкриватимуть:

  • школи
  • дитячі садочки
  • дитячі майданчики
  • спортивні майданчики
  • прибережні зони відпочинку.

Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом.

Окремо мер зазначив, що великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

Зазначимо, що у Києві можуть почати послаблювати карантин з 12 травня. Наступні два тижні будуть вирішальними.

Раніше мер міста Віталій Кличко представив поетапний план ослаблення карантину в Києві. Зокрема, він зазначив, що громадський транспорт на першому етапі послаблення карантину буде працювати в обмеженому режимі. Метро у Києві відкриється тільки за рішенням уряду. Роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу.

Зазначимо, в Україні за останню добу зросла кількість заражених коронавірусом на 401 людину, загалом зафіксовано 9 410 випадків COVID-19. У МОЗ прогнозують пік коронавірусу через тиждень.

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